В Троицке суд взыскал с экс-чиновника 1 млн рублей за продажу служебной квартиры

Троицкий городской суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с бывшего руководителя МКУ «Гражданская защита» 1 млн руб. Это сумма, которую обвиняемый получил, продав муниципальную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что бывший троицкий чиновник в 2018 году получил в пользование муниципальную квартиру, скрыв от комиссии сведения о наличии у него другого жилья. Впоследствии он продал ее за 1 млн руб.

В октябре 2023 года Троицкий городской суд приговорил экс-чиновника к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года за махинации с квартирой. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).