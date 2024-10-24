«Эхо Азии» в Казанском цирке, фестиваль корги в «Меге» и выставка «Миф о Сизифе»

В Национальном музее РТ заработала выставка «Китайские коллекции музеев России», приуроченная к БРИКС. Саммиту посвящено еще одно событие — световое шоу на стенах Казанского кремля, которое можно увидеть до 25 октября включительно. В Казанском цирке продолжаются показы нового шоу «Эхо Азии» с участием артистов из других регионов России и стран. Также в планах — фестиваль для владельцев и любителей породы собак корги, психологический лекторий в «Смене», мультимедийная выставка «Матисс. Пикассо» и выставка казанских художников «Миф о Сизифе». Подробнее — в афише.



Где послушать музыку

26 октября в ГБКЗ имени Сайдашева прозвучит музыка композитора Людовико Эйнауди. Оркестр CAGMO представит симфонические аранжировки композиций в исполнении струнных и фортепиано, а зрители смогут погрузиться в атмосферу любимых кинокартин. Начало программы в 18.00. Стоимость билетов — от 2100 руб. (6+)

27 октября в 11.00 в Татарской филармонии имени Тукая состоится концерт Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан, который исполнит «золотые хиты» джаза, продолжая славные традиции легендарного оркестра Олега Лундстрема. Билеты стоят от 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 27 октября в Татарской филармонии имени Тукая состоится концерт Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан

Фото: Группа в ВК: Татарская государственная филармония им. Г.Тукая 27 октября в Татарской филармонии имени Тукая состоится концерт Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан

Фото: Группа в ВК: Татарская государственная филармония им. Г.Тукая

А 29 октября на сцене Татарской филармонии имени Тукая выступит Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов. В концертной программе «Музыка народов мира» прозвучат оркестровые обработки народных танцевальных и песенных мелодий, авторские произведения на фольклорные темы народов России, Кавказа и Европы. Начало в 18.30, стоимость билетов — от 300 руб.

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Какие спектакли посмотреть

24 октября в 18.00 в Театре имени Качалова покажут спектакль «Горько» по произведению Михаила Зощенко. Каждая история логически вытекает из предыдущей по схеме «любовь — свадьба — развод». При этом любовь показывается в условиях кошмарной российской действительности: ей мешают жилищные, транспортные, социальные проблемы. Стоимость билетов — от 100 руб. (12+)

25 октября в 19.00 в творческой лаборатории «Угол» представят спектакль «л.у.р.н.и.с.т.» о первом опыте: любви, дружбе, буллинге и разбитом сердце. Полина, Алиса и Марина давно дружат. Вместе проводят лето, учатся и делятся секретами. Но теперь на горизонте появилась первая любовь. Истории трех героинь показывают, как заканчивается детство. Стоимость билета — 500 руб. (16+)

26 октября в Театре имени Камала пройдет показ спектакля «Кол» / «Пепел» по известной комедии японского драматурга, сценариста и режиссера Коки Митани «Академия смеха». Постановка показывает, какими могут быть последствия встречи Автора и Цензора, искусства и циркуляра, свободы фантазии и рамок дозволенного. Начало в 18.00, стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 26 октября в Театре имени Камала пройдет показ спектакля «Кол» / «Пепел»

Фото: Официальный сайт творческой лаборатории «Угол» 26 октября в Театре имени Камала пройдет показ спектакля «Кол» / «Пепел»

Фото: Официальный сайт творческой лаборатории «Угол»

26 октября в 19.00 на сцене театральной площадки MON хореограф Ильдар Алекбаев представит пластический спектакль «15 172». Это порядковый номер, который он получил в СПИД-центре, когда узнал о своем положительном статусе 10 лет назад. История о стигматизации общества и поддержке друзей рассказывается от первого лица, откровенно и без прикрас. Билеты стоят от 600 руб. (18+)

27 октября в 18.00 в Театре имени Камала можно будет посмотреть спектакль «Тормышмы бу?..» / «И это жизнь?..» по классическому произведению Гаяза Исхаки. В душе герой повести желает служить людям, но вместо того чтобы сделать что-то для просвещения народа, он занят своими фантазиями. Постановка была номинирована на «Золотую маску» в шести номинациях. Стоимость билетов — от 290 руб. (18+)

30 октября на театральной площадке MO пройдет спектакль «147» — ретроспектива отношений по книге «147 свиданий» писательницы Радмилы Хаковой. В спектакле смешиваются настоящий и виртуальный мир, что дает зрителю возможность не перечитать, а прожить книгу вместе с ее реальными героями. Начало в 19.00, билеты стоят от 800 руб. (18+)

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Какие спортивные матчи посетить

В ближайшую неделю хоккейный клуб «Ак барс» сыграет сразу три матча в рамках регулярного сезона Чемпионата КХЛ. 25 и 27 октября соперниками казанской команды станет «Адмирал» из Владивостока, а 29 октября — «Металлург» (Магнитогорск). Все игры пройдут на льду «Татнефть-Арены», стоимость билетов — от 1400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ближайшую неделю хоккейный клуб «Ак барс» сыграет сразу три матча в рамках регулярного сезона Чемпионата КХЛ

Фото: Группа в ВК: ХК «Ак Барс» В ближайшую неделю хоккейный клуб «Ак барс» сыграет сразу три матча в рамках регулярного сезона Чемпионата КХЛ

Фото: Группа в ВК: ХК «Ак Барс»

28 октября в «Баскет-холле» казанский баскетбольный клуб «Уникс» проведет матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против московской команды «МБА». Начало в 19.00, билеты стоят от 290 руб.

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На какие выставки сходить

В Центре цифрового искусства Artplay Media заработала мультимедийная выставка «Матисс. Пикассо», посвященная жизни и творчеству двух художников, стоявших у истоков многих значительных событий в живописи в начале XX века. На выставке будет представлено более 100 произведений обоих художников. Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

Выставка «Татарская перспектива» работает в галерее современного искусства «БИЗON». Экспозиция состоит из работ участников двух ключевых творческих объединений Татарстана и Башкирии. Здесь представлены произведения как основоположников профессионального изобразительного искусства Баки Урманче, Ильдара Зарипова, Хариса Якупова, так и работы нового поколения художников. Стоимость билета — от 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Татарская перспектива» работает в галерее современного искусства «БИЗON»

Фото: Группа в ВК: БИЗON галерея современного искусства Казань Выставка «Татарская перспектива» работает в галерее современного искусства «БИЗON»

Фото: Группа в ВК: БИЗON галерея современного искусства Казань

В Belova Art Gallery открылись сразу две новые выставки. Экспозиция Арсения Леоновича «Каталог вероятных объектов» собрала в себе образы необычных и привычных одновременно, составленных как из знакомых элементов, так и из причудливых геометрических объемов. А групповая выставка «Двойная природа: архитекторы в искусстве» художников Александра Лопаткина, Катерины Конюховой, Насти Мороз и Ирины Сафиуллиной посвящена явлению архитектора-художника и призывает поразмышлять об особенностях и сложностях его работы. Билет на обе выставки стоит 200 руб.

В Национальном музее РТ работает выставка «Китайские коллекции музеев России», приуроченная к саммиту БРИКС. Здесь можно будет увидеть экспонаты из Национального музея РТ, Государственного музея искусства народов Востока, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, Национального музея Республики Бурятия, Кяхтинского краеведческого музея имени академика Обручаева и Хабаровского краевого музея имени Гродекова. Стоимость билета — 450 руб.

25 октября в «Смена Галерее» откроется выставка «Миф о Сизифе», объединяющая работы трех казанских художников — Ильгизара Хасанова, Рашида Тухватуллина и Вадима Харисова. В основу названия выставки легло название работы Рашида Тухватуллина — «Сизиф». Художники проводят параллель между древнегреческим мифом и своим путем в искусстве. Вход свободный.

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Что смотреть в кино

Фильм «Анора», получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, идет в кинотеатрах прямо сейчас. Молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить брак. (18+)

Музыкальный байопик «Руки Вверх!» продолжают показывать в кинотеатрах. Из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, Сергей Жуков становится одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. (12+)

На экраны вышел семейный фильм «Бемби: история жизни в лесу». Молодой олененок Бемби открывает для себя мир природы и вместе с друзьями учится жизни в лесу. Когда наступает осень, Бемби навсегда разлучают с матерью. Теперь ему предстоит найти собственный путь и стать отважным вожаком своих собратьев. (6+)

С 24 октября в прокат выходит российское фэнтези «Огниво». В сказочном царстве солдат по дороге домой случайно находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем девочку Дашу, похищенную и заколдованную Лиходеем. Чтобы развеять его чары, солдату придется отправиться в опасное путешествие. (6+)

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Чем заняться еще

25 октября станет заключительным днем показа светового шоу на стенах Казанского кремля. В основе представления — исторические события и сцены, силуэты городов, изображения с элементами и орнаментами культур стран–участниц саммита БРИКС и приветствиями на разных языках. Представление можно будет увидеть с 17.00 до 00.00.

24 октября в Stand Up Kazan пройдет концерт в формате открытого микрофона, участницами которого станут женщины-комики. Они проверят свои новые шутки и отработают стендап-монологи для будущих концертов. Начало в 21.30, билет стоит 400 руб. (18+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 24 октября в Stand Up Kazan пройдет концерт в формате открытого микрофона

Фото: Группа в ВК: Stand Up Club Kazan 24 октября в Stand Up Kazan пройдет концерт в формате открытого микрофона

Фото: Группа в ВК: Stand Up Club Kazan

26 октября в Центре современной культуры «Смена» пройдет психологический лекторий «Что сказал Фрейд?». Специалисты расскажут о «Я» в сновидениях, кабинете психоаналитиков и о том, можно ли от него отказаться. Начало в 17.00, билеты стоят 300 руб. (16+)

26, 27 и 30 октября в Казанском цирке можно будет увидеть шоу «Эхо Азии» — межнациональную программу с участием артистов из Вьетнама, Казахстана, Узбекистана и регионов России — Татарстана, Бурятии, Удмуртии и Якутии. Они представят уникальные номера, отражающие самобытность национальных цирков. Стоимость билетов — от 700 руб.

27 октября на парковке под мостом «Миллениум» будет открыт мобильный пункт приема вторсырья от сообщества «Экологично». Здесь можно будет сдать вещи на переработку. Акция пройдет с 10.00 до 12.00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 27 октября на парковке под мостом Миллениум будет открыт мобильный пункт приема вторсырья от сообщества «Экологично».

Фото: Группа в ВК: Мобильный пункт приема вторсырья и одежды 27 октября на парковке под мостом Миллениум будет открыт мобильный пункт приема вторсырья от сообщества «Экологично».

Фото: Группа в ВК: Мобильный пункт приема вторсырья и одежды

27 октября в экопространстве «Веранда» у «Меги» будет проходить осенний корги-фест — первый фестиваль для любителей и владельцев породы собак вельш корги. В программе: конкурс костюмов, лекторий от кинолога, ветеринарного врача и эксперта по породам, конкурсы для собак и их владельцев, показательные выступления собак. Начало в 11.00.

30 октября в КСК «Уникс» популяризатор российской психологии Михаил Лабковский проведет лекцию «Большой разговор о счастье». Эксперт поговорит со слушателями о способах его достижения и ответит на вопросы слушателей. Начало в 19.00, стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

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