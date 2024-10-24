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«Эхо Азии» в Казанском цирке, фестиваль корги в «Меге» и выставка «Миф о Сизифе»

В Национальном музее РТ заработала выставка «Китайские коллекции музеев России», приуроченная к БРИКС. Саммиту посвящено еще одно событие — световое шоу на стенах Казанского кремля, которое можно увидеть до 25 октября включительно. В Казанском цирке продолжаются показы нового шоу «Эхо Азии» с участием артистов из других регионов России и стран. Также в планах — фестиваль для владельцев и любителей породы собак корги, психологический лекторий в «Смене», мультимедийная выставка «Матисс. Пикассо» и выставка казанских художников «Миф о Сизифе». Подробнее — в афише.

Где послушать музыку

26 октября в ГБКЗ имени Сайдашева прозвучит музыка композитора Людовико Эйнауди. Оркестр CAGMO представит симфонические аранжировки композиций в исполнении струнных и фортепиано, а зрители смогут погрузиться в атмосферу любимых кинокартин. Начало программы в 18.00. Стоимость билетов — от 2100 руб. (6+)

27 октября в 11.00 в Татарской филармонии имени Тукая состоится концерт Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан, который исполнит «золотые хиты» джаза, продолжая славные традиции легендарного оркестра Олега Лундстрема. Билеты стоят от 300 руб.

27 октября в Татарской филармонии имени Тукая состоится концерт Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан

27 октября в Татарской филармонии имени Тукая состоится концерт Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан

Фото: Группа в ВК: Татарская государственная филармония им. Г.Тукая

27 октября в Татарской филармонии имени Тукая состоится концерт Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан

Фото: Группа в ВК: Татарская государственная филармония им. Г.Тукая

А 29 октября на сцене Татарской филармонии имени Тукая выступит Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов. В концертной программе «Музыка народов мира» прозвучат оркестровые обработки народных танцевальных и песенных мелодий, авторские произведения на фольклорные темы народов России, Кавказа и Европы. Начало в 18.30, стоимость билетов — от 300 руб.

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Какие спектакли посмотреть

24 октября в 18.00 в Театре имени Качалова покажут спектакль «Горько» по произведению Михаила Зощенко. Каждая история логически вытекает из предыдущей по схеме «любовь — свадьба — развод». При этом любовь показывается в условиях кошмарной российской действительности: ей мешают жилищные, транспортные, социальные проблемы. Стоимость билетов — от 100 руб. (12+)

25 октября в 19.00 в творческой лаборатории «Угол» представят спектакль «л.у.р.н.и.с.т.» о первом опыте: любви, дружбе, буллинге и разбитом сердце. Полина, Алиса и Марина давно дружат. Вместе проводят лето, учатся и делятся секретами. Но теперь на горизонте появилась первая любовь. Истории трех героинь показывают, как заканчивается детство. Стоимость билета — 500 руб. (16+)

26 октября в Театре имени Камала пройдет показ спектакля «Кол» / «Пепел» по известной комедии японского драматурга, сценариста и режиссера Коки Митани «Академия смеха». Постановка показывает, какими могут быть последствия встречи Автора и Цензора, искусства и циркуляра, свободы фантазии и рамок дозволенного. Начало в 18.00, стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

26 октября в Театре имени Камала пройдет показ спектакля «Кол» / «Пепел»

26 октября в Театре имени Камала пройдет показ спектакля «Кол» / «Пепел»

Фото: Официальный сайт творческой лаборатории «Угол»

26 октября в Театре имени Камала пройдет показ спектакля «Кол» / «Пепел»

Фото: Официальный сайт творческой лаборатории «Угол»

26 октября в 19.00 на сцене театральной площадки MON хореограф Ильдар Алекбаев представит пластический спектакль «15 172». Это порядковый номер, который он получил в СПИД-центре, когда узнал о своем положительном статусе 10 лет назад. История о стигматизации общества и поддержке друзей рассказывается от первого лица, откровенно и без прикрас. Билеты стоят от 600 руб. (18+)

27 октября в 18.00 в Театре имени Камала можно будет посмотреть спектакль «Тормышмы бу?..» / «И это жизнь?..» по классическому произведению Гаяза Исхаки. В душе герой повести желает служить людям, но вместо того чтобы сделать что-то для просвещения народа, он занят своими фантазиями. Постановка была номинирована на «Золотую маску» в шести номинациях. Стоимость билетов — от 290 руб. (18+)

30 октября на театральной площадке MO пройдет спектакль «147» — ретроспектива отношений по книге «147 свиданий» писательницы Радмилы Хаковой. В спектакле смешиваются настоящий и виртуальный мир, что дает зрителю возможность не перечитать, а прожить книгу вместе с ее реальными героями. Начало в 19.00, билеты стоят от 800 руб. (18+)

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Какие спортивные матчи посетить

В ближайшую неделю хоккейный клуб «Ак барс» сыграет сразу три матча в рамках регулярного сезона Чемпионата КХЛ. 25 и 27 октября соперниками казанской команды станет «Адмирал» из Владивостока, а 29 октября — «Металлург» (Магнитогорск). Все игры пройдут на льду «Татнефть-Арены», стоимость билетов — от 1400 руб.

В ближайшую неделю хоккейный клуб «Ак барс» сыграет сразу три матча в рамках регулярного сезона Чемпионата КХЛ

В ближайшую неделю хоккейный клуб «Ак барс» сыграет сразу три матча в рамках регулярного сезона Чемпионата КХЛ

Фото: Группа в ВК: ХК «Ак Барс»

В ближайшую неделю хоккейный клуб «Ак барс» сыграет сразу три матча в рамках регулярного сезона Чемпионата КХЛ

Фото: Группа в ВК: ХК «Ак Барс»

28 октября в «Баскет-холле» казанский баскетбольный клуб «Уникс» проведет матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против московской команды «МБА». Начало в 19.00, билеты стоят от 290 руб.

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На какие выставки сходить

В Центре цифрового искусства Artplay Media заработала мультимедийная выставка «Матисс. Пикассо», посвященная жизни и творчеству двух художников, стоявших у истоков многих значительных событий в живописи в начале XX века. На выставке будет представлено более 100 произведений обоих художников. Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

Выставка «Татарская перспектива» работает в галерее современного искусства «БИЗON». Экспозиция состоит из работ участников двух ключевых творческих объединений Татарстана и Башкирии. Здесь представлены произведения как основоположников профессионального изобразительного искусства Баки Урманче, Ильдара Зарипова, Хариса Якупова, так и работы нового поколения художников. Стоимость билета — от 300 руб.

Выставка «Татарская перспектива» работает в галерее современного искусства «БИЗON»

Выставка «Татарская перспектива» работает в галерее современного искусства «БИЗON»

Фото: Группа в ВК: БИЗON галерея современного искусства Казань

Выставка «Татарская перспектива» работает в галерее современного искусства «БИЗON»

Фото: Группа в ВК: БИЗON галерея современного искусства Казань

В Belova Art Gallery открылись сразу две новые выставки. Экспозиция Арсения Леоновича «Каталог вероятных объектов» собрала в себе образы необычных и привычных одновременно, составленных как из знакомых элементов, так и из причудливых геометрических объемов. А групповая выставка «Двойная природа: архитекторы в искусстве» художников Александра Лопаткина, Катерины Конюховой, Насти Мороз и Ирины Сафиуллиной посвящена явлению архитектора-художника и призывает поразмышлять об особенностях и сложностях его работы. Билет на обе выставки стоит 200 руб.

В Национальном музее РТ работает выставка «Китайские коллекции музеев России», приуроченная к саммиту БРИКС. Здесь можно будет увидеть экспонаты из Национального музея РТ, Государственного музея искусства народов Востока, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, Национального музея Республики Бурятия, Кяхтинского краеведческого музея имени академика Обручаева и Хабаровского краевого музея имени Гродекова. Стоимость билета — 450 руб.

25 октября в «Смена Галерее» откроется выставка «Миф о Сизифе», объединяющая работы трех казанских художников — Ильгизара Хасанова, Рашида Тухватуллина и Вадима Харисова. В основу названия выставки легло название работы Рашида Тухватуллина — «Сизиф». Художники проводят параллель между древнегреческим мифом и своим путем в искусстве. Вход свободный.

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Что смотреть в кино

Фильм «Анора», получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, идет в кинотеатрах прямо сейчас. Молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить брак. (18+)

Музыкальный байопик «Руки Вверх!» продолжают показывать в кинотеатрах. Из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, Сергей Жуков становится одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. (12+)

На экраны вышел семейный фильм «Бемби: история жизни в лесу». Молодой олененок Бемби открывает для себя мир природы и вместе с друзьями учится жизни в лесу. Когда наступает осень, Бемби навсегда разлучают с матерью. Теперь ему предстоит найти собственный путь и стать отважным вожаком своих собратьев. (6+)

С 24 октября в прокат выходит российское фэнтези «Огниво». В сказочном царстве солдат по дороге домой случайно находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем девочку Дашу, похищенную и заколдованную Лиходеем. Чтобы развеять его чары, солдату придется отправиться в опасное путешествие. (6+)

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Чем заняться еще

25 октября станет заключительным днем показа светового шоу на стенах Казанского кремля. В основе представления — исторические события и сцены, силуэты городов, изображения с элементами и орнаментами культур стран–участниц саммита БРИКС и приветствиями на разных языках. Представление можно будет увидеть с 17.00 до 00.00.

24 октября в Stand Up Kazan пройдет концерт в формате открытого микрофона, участницами которого станут женщины-комики. Они проверят свои новые шутки и отработают стендап-монологи для будущих концертов. Начало в 21.30, билет стоит 400 руб. (18+)

24 октября в Stand Up Kazan пройдет концерт в формате открытого микрофона

24 октября в Stand Up Kazan пройдет концерт в формате открытого микрофона

Фото: Группа в ВК: Stand Up Club Kazan

24 октября в Stand Up Kazan пройдет концерт в формате открытого микрофона

Фото: Группа в ВК: Stand Up Club Kazan

26 октября в Центре современной культуры «Смена» пройдет психологический лекторий «Что сказал Фрейд?». Специалисты расскажут о «Я» в сновидениях, кабинете психоаналитиков и о том, можно ли от него отказаться. Начало в 17.00, билеты стоят 300 руб. (16+)

26, 27 и 30 октября в Казанском цирке можно будет увидеть шоу «Эхо Азии» — межнациональную программу с участием артистов из Вьетнама, Казахстана, Узбекистана и регионов России — Татарстана, Бурятии, Удмуртии и Якутии. Они представят уникальные номера, отражающие самобытность национальных цирков. Стоимость билетов — от 700 руб.

27 октября на парковке под мостом «Миллениум» будет открыт мобильный пункт приема вторсырья от сообщества «Экологично». Здесь можно будет сдать вещи на переработку. Акция пройдет с 10.00 до 12.00.

27 октября на парковке под мостом Миллениум будет открыт мобильный пункт приема вторсырья от сообщества «Экологично».

27 октября на парковке под мостом Миллениум будет открыт мобильный пункт приема вторсырья от сообщества «Экологично».

Фото: Группа в ВК: Мобильный пункт приема вторсырья и одежды

27 октября на парковке под мостом Миллениум будет открыт мобильный пункт приема вторсырья от сообщества «Экологично».

Фото: Группа в ВК: Мобильный пункт приема вторсырья и одежды

27 октября в экопространстве «Веранда» у «Меги» будет проходить осенний корги-фест — первый фестиваль для любителей и владельцев породы собак вельш корги. В программе: конкурс костюмов, лекторий от кинолога, ветеринарного врача и эксперта по породам, конкурсы для собак и их владельцев, показательные выступления собак. Начало в 11.00.

30 октября в КСК «Уникс» популяризатор российской психологии Михаил Лабковский проведет лекцию «Большой разговор о счастье». Эксперт поговорит со слушателями о способах его достижения и ответит на вопросы слушателей. Начало в 19.00, стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

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