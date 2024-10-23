УФАС изучит контракты минтранса Башкирии с мая по октябрь этого года

Управление ФАС по Башкирии намерено изучить документацию по контрактам на транспортное обслуживание делегаций региона. Соответствующее определение контролирующего ведомства вынесено при рассмотрении дела об антимонопольном нарушении, возбужденного в отношении республиканского минтранса и санкт-петербургского ООО «Евротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», претензии УФАС вызвал заключенный ответчиками контракт на транспортное обслуживание (трансфер по маршруту Сочи — Сухум — Сочи) делегации Башкирии во время визита в Абхазию с 27 сентября по 2 октября 2023 года. Договор был подписан без проведения торгов, кроме этого, УФАС обнаружило устойчивые длительные связи между минтрансом республики и «Евротрансом».

Рассмотрение дела об антимонопольном нарушении отложено на 13 ноября — к этому дню в УФАС рассчитывают получить от минтранса Башкирии копии госконтрактов на транспортное обслуживание делегаций республики, а также участников различных мероприятий, проходивших в регионе и за его пределами с 1 мая этого года по настоящее время, указано в документе. Также министерство должно будет предоставить в комиссию УФАС копии запросов коммерческих предложений и ответов на них, документы, подтверждающие выделение бюджетного финансирования на транспортные услуги, копии распоряжений главы и правительства Башкирии, ставших основанием для заключения договоров и другие.

Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона должно предоставить комиссии УФАС копии отправленных в минтранс заявок на транспортное обслуживание делегаций и участников мероприятий, списки членов делегаций Башкирии и иностранных делегаций.

Наталья Балыкова