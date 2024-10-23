В Стерлибашевском районе заложили облепиховый сад на площади 48 га

ООО «Титан» начало реализацию масштабного инвестиционного проекта «Башкирская ягода» в Стерлибашевском районе, сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Проект солидный, под ягодные сады планируют 759 га. Часть земель уже освоили — один облепиховый сад на площади 48 га заложили, приступили к высаживанию еще 20 тысяч саженцев на 10 га. 4,4 га уйдет под теплицу для садовой земляники. Следующий шаг — организовать полный цикл хранения и переработки продукции»,— отмечается в сообщении.

Проект рассмотрели полгода назад на выездном «Инвестчасе» в Сибае и включили в перечень приоритетных, напомнил глава республики.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре этого года министерство земельных и имущественных отношений Башкирии предоставило «Титану» в аренду до 2039 года земельный участок площадью 711 га для разведения облепихи в Стерлибашевском районе. Плановая стоимость проекта составляет 913,4 млн руб.

ООО «Титан» зарегистрировано в апреле 2016 года в Белебее. Компания занимается смешанным земледелием. Владельцем является Егор Рязанцев (учредитель ООО «Башкирская ягода»). Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. В 2023 году выручка составила 4,3 млн руб., чистая прибыль — 69 тыс. руб.

Майя Иванова