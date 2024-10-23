В Челябинске средняя зарплата в легкой промышленности выросла на 20%

В третьем квартале 2024 года в Челябинске средняя предлагаемая зарплата специалистов из сферы легкой промышленности составила 61,8 тыс. руб. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число вакансий год к году увеличилось на 8%, сообщает «Авито Работа».

Значительнее всего, на 31%, выросло предлагаемое жалованье обивщиков. В третьем квартале 2024 года оно было на уровне 79,6 тыс. руб. Также в топ-3 вошли швеи и портные — их средние зарплатные предложения составили 60,8 тыс. руб. (+24%) и 55,7 тыс. руб. (+22%).

При этом работодатели ощущают острый дефицит закройщиков. Востребованность этих специалистов за год выросла на 19%. Также на 15% увеличился спрос на швей.

Виталина Ярховска