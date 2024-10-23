Для Челябинска к Новому году закупят 20 светящихся деревьев за 22 млн рублей

Челябинское МБУ «ЭВИС» в преддверии Нового года объявило закупку на изготовление и монтаж арт-объектов в виде светящихся деревьев. Основания конструкций нужно будет обшить деревянными рейками, чтобы на них можно было сидеть, указано на сайте госзакупок.

Заказчик планирует, что в шести общественных пространствах Челябинска появится 20 светящихся деревьев. Их необходимо будет установить на набережной реки Миасс рядом с цирком, на Алом поле, в сквере имени Андреевского, на Тополиной аллее рядом с «РМК-ареной», в ПКиО Курчатовского района и на пешеходной зоне по Комсомольскому проспекту. Высота малых архитектурных форм должна быть не менее 4,9 м и не более 5,3 м. Заказчик подробно описал, как должны выглядеть «ветви». Работы предстоит выполнить до 15 декабря. За изготовление и монтаж деревьев-скамеек МБУ «ЭВИС» готово заплатить 21,8 млн руб.

Виталина Ярховска