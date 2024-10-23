Русский экономический форум соберет в Челябинске более 3 тыс. участников

Организаторы Русского экономического форума на пресс-конференции раскрыли подробности программы мероприятия. Ожидается, что его посетят более 3 тыс. человек.

Помимо правительства Челябинской области, организаторами выступают комиссия Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы», Общественная палата России и Всемирный русский народный собор. На пресс-конференции было отмечено, что в программу РЭФ входят федеральные и региональные блоки, молодежные треки, презентации, доклады и мастер-классы. В качестве спикеров и модераторов на площадке выступят более 300 человек.

Русский экономический форум пройдет в Челябинске во второй раз с 7 по 9 ноября. Участие в мероприятии примут представители федеральных и региональных органов власти, законодатели, главы регионов, руководители бизнесов и госкорпораций, общественные деятели, ученые и журналисты. Программа форума включает около 30 панельных дискуссий и три пленарных заседания. В последних примут участие в том числе заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также представители федеральных министерств.

В первый день Русского экономического форума участники обсудят вопросы экономической миграции, развития конкуренции, суверенности индустриализации, цифровизации.

«Главный вопрос, на который нам необходимо дать ответ: как придать новый импульс экономическому развитию на ближайшие десятилетия. На мой взгляд, это заглавная тема, которая сквозным образом будет протянута через всю широкую повестку второго Русского экономического форума. Круг вопросов для обсуждения на площадках форума будет очень широким. Это, в том числе, все те вопросы, которые сегодня волнуют бизнес: кадровое обеспечение, инфраструктура, банковское кредитование»,— отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Программа второго дня форума, 8 ноября, включает дискуссии на темы трансформации рынка труда, дефицита кадров в промышленности и сельском хозяйстве, улучшения демографии и экономического развития Донбасса и Новороссии. Также пройдет ключевая пленарная сессия «Россия–2030: Человек. Семья. Развитие» и состоится концерт народного артиста РФ Олега Газманова.

«По итогам первого РЭФ в прошлом году был подготовлен сводный документ для правительства и регулятора, содержащий предложения по ускорению социально-экономического развития страны, и более 80% этих идей нашли отражение в стратегических документах и планах развития. Это и есть самый важный результат проведения Русского экономического форума»,— заключил губернатор Алексей Текслер.