Президент Бразилии: страны БРИКС обсуждают создание банковской системы

Страны БРИКС обсуждают создание финансовой системы, которая поможет снизить коммерческие затраты, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он заверил, что она не заменит внутренние финансовые системы членов объединения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Carla Carniel, Reuters Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Carla Carniel, Reuters

«Когда мы говорим о банковской системе, мы обсуждаем возможность создать финансовую систему, которая уменьшит затраты для наших коммерческих отношений»,— сказал Лула да Силва, выступивший на саммите БРИКС по видеосвязи (цитата по «РИА Новости»).

Саммит проходит в Казани 22–24 октября. В ходе выступления сегодня, 22 октября, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что сейчас «остро стоит необходимость реформирования международной финансовой архитектуры». В августе на Международном муниципальном форуме БРИКС была представлена презентация платежной системы BRICS Pay и единицы расчетов БРИКС. В октябре показали демокарты будущей платежной системы.

О первом дне саммита — в публикации «Ъ» «Кто не бриксует, тот не пьет шампанского».