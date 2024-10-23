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Президент Бразилии: страны БРИКС обсуждают создание банковской системы

Страны БРИКС обсуждают создание финансовой системы, которая поможет снизить коммерческие затраты, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он заверил, что она не заменит внутренние финансовые системы членов объединения.

Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Carla Carniel, Reuters

Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Carla Carniel, Reuters

«Когда мы говорим о банковской системе, мы обсуждаем возможность создать финансовую систему, которая уменьшит затраты для наших коммерческих отношений»,— сказал Лула да Силва, выступивший на саммите БРИКС по видеосвязи (цитата по «РИА Новости»).

Саммит проходит в Казани 22–24 октября. В ходе выступления сегодня, 22 октября, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что сейчас «остро стоит необходимость реформирования международной финансовой архитектуры». В августе на Международном муниципальном форуме БРИКС была представлена презентация платежной системы BRICS Pay и единицы расчетов БРИКС. В октябре показали демокарты будущей платежной системы.

О первом дне саммита — в публикации «Ъ» «Кто не бриксует, тот не пьет шампанского».

Фотогалерея

Саммит БРИКС

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Лидеры государств-членов БРИКС на церемонии совместного фотографирования

Лидеры государств-членов БРИКС на церемонии совместного фотографирования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и губернатор Курской области Роман Старовойт

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и губернатор Курской области Роман Старовойт

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники встречи лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Участники встречи лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр экономического развития РФ Максим Решетников (второй слева) и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут

Министр экономического развития РФ Максим Решетников (второй слева) и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники саммита

Участники саммита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Слева направо: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замруководителя АП Максим Орешкин (слева), министр финансов РФ Антон Силуанов (в центре) и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Замруководителя АП Максим Орешкин (слева), министр финансов РФ Антон Силуанов (в центре) и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на встрече лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Журналисты на встрече лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти (слева), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа)

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти (слева), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча лидеров государств-членов БРИКС в расширенном составе составе

Встреча лидеров государств-членов БРИКС в расширенном составе составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Reuters

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Алексей Оверчук

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Алексей Оверчук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр финансов РФ Антон Силуанов перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр финансов РФ Антон Силуанов перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замруководителя АП Максим Орешкин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Замруководителя АП Максим Орешкин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре в МВЦ «Казань Экспо»

Журналисты в пресс-центре в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты перед началом встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина

Журналисты перед началом встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент ЮАР Сирил Рамафоса (второй справа) и глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) в аэропорту Казани

Президент ЮАР Сирил Рамафоса (второй справа) и глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) в аэропорту Казани

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Подготовка к саммиту в МВЦ «Казань Экспо»

Подготовка к саммиту в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Заседание шерп и су-шерп стран БРИКС

Заседание шерп и су-шерп стран БРИКС

Фото: Максим Платонов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития Дилма Руссефф (вторая слева)

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития Дилма Руссефф (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Нового банка развития Дилмы Руссефф в рамках саммита

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Нового банка развития Дилмы Руссефф в рамках саммита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выставка «Этнографическая мозаика» в МВЦ «Казань Экспо»

Выставка «Этнографическая мозаика» в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Глава МИД Китая Ван И (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (третий справа)

Глава МИД Китая Ван И (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (третий справа)

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент РФ Владимир Путин

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент РФ Владимир Путин

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (в центре) в аэропорту Казани

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (в центре) в аэропорту Казани

Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда (вторая слева) в аэропорту Казани

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда (вторая слева) в аэропорту Казани

Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент РФ Владимир Путин на неформальном обеде глав делегаций стран БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент РФ Владимир Путин на неформальном обеде глав делегаций стран БРИКС

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и президент РФ Владимир Путин на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и президент РФ Владимир Путин на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Концерт перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Концерт перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

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Лидеры государств-членов БРИКС на церемонии совместного фотографирования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и губернатор Курской области Роман Старовойт

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники встречи лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр экономического развития РФ Максим Решетников (второй слева) и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники саммита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замруководителя АП Максим Орешкин (слева), министр финансов РФ Антон Силуанов (в центре) и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на встрече лидеров государств-членов БРИКС в узком составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти (слева), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча лидеров государств-членов БРИКС в расширенном составе составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Reuters

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Алексей Оверчук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр финансов РФ Антон Силуанов перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замруководителя АП Максим Орешкин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты перед началом встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент ЮАР Сирил Рамафоса (второй справа) и глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) в аэропорту Казани

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Подготовка к саммиту в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Заседание шерп и су-шерп стран БРИКС

Фото: Максим Платонов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития Дилма Руссефф (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Нового банка развития Дилмы Руссефф в рамках саммита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выставка «Этнографическая мозаика» в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Глава МИД Китая Ван И (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (третий справа)

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент РФ Владимир Путин

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (в центре) в аэропорту Казани

Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда (вторая слева) в аэропорту Казани

Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент РФ Владимир Путин на неформальном обеде глав делегаций стран БРИКС

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и президент РФ Владимир Путин на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Концерт перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

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