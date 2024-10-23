Власти Украины рассказали, что беженцы возвращаются в новые регионы России

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) возвращаются в прифронтовые города и на неподконтрольные Украине территории. По его словам, это происходит из-за социально-экономических трудностей, с которыми сталкиваются люди на новых местах.

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Омбудсмен считает, что власти должны обеспечить беженцев денежной помощью. «На сегодня ситуация ухудшается — у нас уменьшается количество ВПЛ... Это вызывает серьезную обеспокоенность. Я поднимал данный вопрос на уровне правительства. Государство должно прямо говорить, на какую денежную помощь человек может рассчитывать, чтобы он был уверен в своем будущем»,— сказал господин Лубинец, которого цитирует издание «Левый берег».

Украинские власти уже несколько раз объявляли обязательную эвакуацию в ряде регионов по всей стране. В конце сентября из города Глухова в Сумской области Украины эвакуировали почти треть населения — почти 10 тыс. человек. Глухов расположен на севере Украины, примерно в 10 км от границы с Россией. 15 октября глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил о начале обязательной эвакуации жителей Купянска и трех городских общин. Он объяснил эти меры ухудшением позиций ВСУ и невозможностью начать отопительный сезон.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».