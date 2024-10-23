Экс-руководителей «Башкиравтодора» могут привлечь к ответственности

Акционеров и руководство крупнейшего дорожного подрядчика Башкирии АО »Башкиравтодор» могут привлечь к субсидиарной ответственности. С таким заявлением в Арбитражный суд Башкирии обратилось ООО «СколХимПром», которому «Башкиравтодор» задолжал более 721 млн руб. по договорам поставки дорожной техники (требования включены в третью очередь реестра).

По мнению истца, находящийся под следствием за мошенничество в особо крупном размере гендиректор компании Ильдар Юланов, два исполняющих обязанности руководства, а также исполняющее роль мажоритарного акционера региональное минземимущества, зная о сложном финансовом положении компании и неспособности расплатиться с кредиторами, своевременно не подали заявление о банкротстве «Башкиравтодора», продолжая хозяйственную деятельность. Подтверждением этому послужило то, что еще за семь месяцев до введения процедуры наблюдения АО попросило у ФНС отсрочки по уплате задолженности по налогам на 1,6 млрд руб., что является признаком неплатежеспособности дорожно-строительной компании.

Кроме того, контролирующие лица не предоставляли временному управляющему Александру Путинцеву бухгалтерской и иной документации, из-за чего, по мнению истца, у временного управляющего и кредиторов нет информации о реальной хозяйственной деятельности.

Сумма субсидиарной ответственности не называется в связи с тем, что реестр требований еще не закрыт. Размер заявленных требований превышает 8,5 млрд руб.

Идэль Гумеров, Уфа