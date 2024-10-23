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В Курганской области с лесного контрабандиста взыскали 1,5 млн рублей ущерба

Петуховский районный суд Курганской области взыскал с жителя Тюменской области по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов) ущерб за незаконную перевозку леса в размере 1,5 млн руб., сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Во время рассмотрения уголовного дела было установлено, что обвиняемый незаконно перевез через таможенную границу лесоматериалы объемом 525 кубометров и общей стоимостью 1,5 млн руб. Транспортный прокурор подал иск с требованием возместить ущерб, суд его удовлетворил. Фактическое исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Виталина Ярховска

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