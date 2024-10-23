На Каме плавкран зацепил и оборвал кабель

В Татарстане на реке Каме буксируемый плавкран стрелой зацепил и оборвал кабель линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел сегодня после прохождения шлюза Нижне-Камского района гидротехнических сооружений. Пострадавших нет. Сейчас проводят работы по очистке судового хода. Задержек движения пассажирских судов не произошло.

Обстоятельства происшествия проверяет Камская транспортная прокуратура. На место выехал Камский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности судовождения.

Диана Соловьёва