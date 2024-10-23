Умер актер из «Гастролеров» Сергей Белый

В возрасте 67 лет умер актер Сергей Белый, сообщает портал Кино-Театр.ру. По его данным, господин Белый скончался еще 7 октября, причины смерти и какие-либо подробности не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Сергей Белый в сериале «Пепел», 2013 год

Фото: ВайТ Медиа Актер Сергей Белый в сериале «Пепел», 2013 год

Фото: ВайТ Медиа

Сергей Белый окончил Пермский государственный институт культуры. На его счету десяток ролей в фильмах и сериалах. В числе наиболее известных проектов с его участием — «Пепел» (2013 год), «Гастролеры» (2015), «Черная вода» (2015), «Великолепная пятерка» (2018), «Порт» (2018), «Екатерина. Самозванцы» (2019). Его последней работой стал сериал «Свои», четвертый сезон которого вышел в 2021 году.