Новая экологическая стратегия АО «Хромпик»: итоги первого года

Год назад после смены собственника в АО «Хромпик» стартовал масштабный инвестиционный проект по модернизации производственного комплекса. Он включает ремонт существующих, строительство новых цехов, замену оборудования. На каждом этапе первоочередное внимание уделяется экологической безопасности. За год в этом направлении удалось многое сделать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «Хромпик» Фото: Пресс-служба АО «Хромпик»

Экологическая служба «Хромпика» установила и оформила границы санитарно-защитной зоны, подала заявку и ожидает получение комплексного экологического разрешения.

Программой завода на 2024–2027 годы предусмотрено расширение цеха очистки стоков с установкой дополнительных единиц оборудования. Произведен ремонт коллектора на реке Пахотка. Впервые затраты на защиту экологии превысили сотню миллионов рублей.

В марте 2024 года заключено Соглашение между Правительством Свердловской области и АО «Хромпик» о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. В соответствии с Соглашением до 2030 г. выбросы в атмосферу, сброс сточных вод, сброс загрязняющих веществ на одну тонну выпускаемой продукции кардинально сократятся. В настоящее время проводятся работы по перехвату и очистке дренажных вод, загрязненных хромом ранее накопленными отходами.

Специалисты экоаналитической лаборатории «Хромпика» ежедневно выезжают в Первоуральск в микрорайоны Талица, Магнитка, Хромпик, Первомайский на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Проводят замеры параметров воздуха, отбирают пробы воды и отправляют на исследование в аккредитованную лабораторию. Превышения предельно допустимых показателей по выбросам вредных веществ не выявлено.

Среди кардинальных мер, существенно влияющих на снижение экологической нагрузки, в планах завода — переход на бескальциевую технологию производства монохромата натрия, что позволит в разы сократить количество образующегося шлама и уровень содержания хрома в нем.

Результат комплекса мер, предпринятых АО «Хромпик», уже отражается в ряде показателей: на 63% уменьшилось образование отходов, на 72% сократилась концентрация хрома в реке Пахотка, на 10% уменьшилось количество выбросов в атмосферу и на 15% количество загрязняющих веществ, попадающих в воду. При этом объем производства за последний год увеличился в полтора раза.

В начале 2024 года предприятие вошло в состав Всероссийского общества охраны природы. По итогам года специалисты Свердловского областного отделения ВООП дали высокую оценку вкладу завода в защиту окружающей среды. Она включает 10 критериев, в числе которых снижение объемов выбросов, размер капиталовложений в природоохранные мероприятия, участие в экологических акциях. На протяжении всего года «Хромпик» оказывал помощь в озеленении поймы Чусовой. Саженцы рябин и лип высажены на территории самого Первоуральска в микрорайоне Хромпик.

На предприятии намерены и дальше снижать экологическую нагрузку, следуя главному принципу новой стратегии: экономическая успешность и экологическая безопасность.