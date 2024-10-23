В Салехарде ФСБ задержала начальника отдела вневедомственной охраны Росгвардии

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области задержали начальника отдела вневедомственной охраны Росгвардии по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе региональной ФСБ, за совершение данного преступления ему грозит наказание до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

По данным источника «Ъ-Урал», прямо в своем доме был задержан начальник отдела вневедомственной охраны Салехарда Андрей Биль. По данным ФСБ, он, «действуя из корыстной заинтересованности», привлекал своих подчиненных и снимал их с плановых дежурств для строительства и ремонта собственного дома.

По данным СУ СКР по ЯНАО, Андрей Биль привлекал своих подчиненных к стройке дома с сохранением зарплат. «В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на выявление и установление всех обстоятельств совершенного преступления»,— добавили в СКР.

Мария Шараева, Екатеринбург