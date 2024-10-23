ММК переведет ИТ-инфраструктуру на российское ПО из экосистемы «Группы Астра»

Группа ММК и разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения (ПО) «Группа Астра» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве в области импортозамещения ПО. Свои подписи под документом поставили генеральный директор ММК Павел Шиляев и генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Серей Петруша Фото: Серей Петруша

Взаимодействие сторон направлено на внедрение и эффективное использование российских информационных технологий. Речь идёт об операционной системе, службе каталогов, инструментах управления базами данных и решениях для безопасной мобильной работы.

В 2023 году в рамках реализации программы импортозамещения ИТ на коксохимическом производстве ММК был реализован пилотный проект по переводу 400 автоматизированных рабочих мест пользователей на отечественную ОС со встроенными сертифицированными средствами защиты информации Astra Linux Special Edition. До конца текущего года запланирован перевод ещё 700 рабочих мест в других подразделениях комбината. А в 2025 году начнётся поэтапный переход на отечественное программное обеспечение рабочих мест во всех обществах Группы ММК.

«Мы тщательно проанализировали рынок и выбрали экосистему «Группы Астра» с ОС Astra Linux в качестве флагмана. Для нас важно иметь целостный набор взаимосвязанных отечественных продуктов, которые интегрируются в нашу ИТ-инфраструктуру и закроют основные потребности ММК. Еще одним преимуществом является регулярное обновление и поддержка этих решений со стороны производителя. Подписанное соглашение позволит нам планомерно, следуя нашей дорожной карте, в течение нескольких лет перевести весь объем компьютерного оборудования – около 13 тыс. единиц – на российское ПО», — отметил Павел Шиляев, генеральный директор ПАО «ММК».

В рамках подписанного документа также предусмотрены обучение специалистов ММК работе в новой системе, обновление уже используемых продуктов и тестирование новых решений.

«Сотрудничество с одним из ведущих мировых производителей стали, компанией ММК, — это знак признания высокого качества нашей продукции. Мы благодарны за доверие и в то же время понимаем, насколько это серьезная ответственность: нам предстоит решить целый ряд важных задач в области цифровизации металлургии, — подчеркнул генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев. — Наша команда готова не только предложить стек технологий, который повысит эффективность новых бизнес-процессов комбината, но и при необходимости внести в свой софт доработки, чтобы он наилучшим образом отвечал ожиданиям отрасли».

ПАО «ММК»