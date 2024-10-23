В Златоусте завершили рекультивацию городской свалки за 380 млн рублей

Завершилась рекультивация городской свалки в Златоусте. Работы проводились с весны 2023 года, сообщает министерство экологии Челябинской области.

Восстановление земельного участка проходило в два этапа. Во время технических работ подрядчик подготовил участок: расчистил территорию для временных сооружений, необходимых для организации работ, сформировал «тело» свалки, обустроил пруды для ливневых и талых стоков, уложил геомембрану и выравнивающий слой песка для изолирующего экрана, оборудовал площадки для очистных сооружений. На биологическом этапе был сформирован плодородный слой почвы, внесены минеральные удобрения, посеяны многолетние травы. На выполнение всех работ выделили почти 380 млн руб., более 280 млн руб. — из федерального бюджета.

Как отмечают в ведомстве, рекультивация свалки поможет избежать самовозгораний отходов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, загрязнения прилегающей территории во время дождей и неприятного запаха. Свалка в Златоусте была образована в 1962 году, ее площадь составляла 15,5 га, объем размещенных отходов — 903 тыс. кубометров. Закрыли территорию в 2020 году.

Виталина Ярховска