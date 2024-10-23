В Екатеринбурге профессор одного из вузов перевел мошенникам почти 12 млн рублей

В Екатеринбурге профессор вуза перевел лжесотруднику ФСБ около 11,9 млн руб. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-группе городского УМВД, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам заявителя, в мессенджере ему поступило сообщение от «замполита госпиталя Росгвардии» с предложением поговорить с «сотрудником ФСБ», курирующим госпиталь. После этого с потерпевшим связался неизвестный и представился «сотрудником ФСБ». Лжесиловик заявил профессору, что неизвестные перевели «иноагентам» большую сумму денег, а затем предложил помощь в выявлении преступников. После этого с ним связался «следователь» и сообщил о необходимости «задекларировать» деньги.

В тот же день домой к потерпевшему пришел неизвестный и сообщил заранее известное профессору кодовое слово. После этого представитель вуза передал злоумышленнику 11,9 млн руб. накопленных средств.

Неизвестный оставил мужчине документ и ключ от сейфовой ячейки, сообщив, что после «декларирования» деньги ему вернут. После этого с потерпевшим больше никто не связывался.

Полина Хабарова