В Челябинске вырос спрос на создание фирменного стиля компании

Спрос на услуги по разработке визуального языка бренда в сентябре в Челябинске вырос на 71%. Это произошло из-за увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 4,5% за месяц по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщают «Авито Услуги».

В Челябинске в принципе увеличился интерес к специалистам в области дизайн-маркетинга и рекламы — на 20% в сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом объявлений от таких исполнителей стало больше на 49%. Как отмечают в «Авито Услугах», это связано с ростом конкуренции за покупателей, чье внимание нужно привлекать.

Особенно популярны стали услуги графических дизайнеров. В сентябре интерес бизнеса к работе таких исполнителей увеличился почти на 44%. Число предложений от дизайнеров выросло в 2,2 раза. Чаще всего бизнес заказывает у них оформление визуального языка компании, проект которого заранее разработан веб-студией или частным исполнителем. В него входят нейминг, слоган и логотип в необходимой цветовой палитре, шрифтах и графических элементах. В сентябре спрос на разработку визуального языка компании вырос на 71%, а предложение увеличилось в 2,7 раза. Брендирование продукции стало популярнее на 154%, а дизайн визитных карточек — на 28%.

Виталина Ярховска