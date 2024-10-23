Оператор токийского метро привлек на IPO $2,3 млрд, акции выросли на 45%

По итогам сегодняшних биржевых торгов акции компании Tokyo Metro, управляющей Токийским метрополитеном, подскочили в цене на 45%. Это был первый день торгов для Tokyo Metro, которая провела первичное размещение своих акций (IPO) на Токийской фондовой бирже.

IPO вызвало настоящий ажиотаж среди инвесторов, спрос на акции в разы превысил предложение — по данным Reuters, книга заявок на акции со стороны институциональных инвесторов была переподписана в 15 раз, среди розничных инвесторов — в 10 раз.

В ходе размещения всю компанию оценили в $4,6 млрд. После первого дня торгов ее рыночная капитализация достигла $6,7 млрд. Это IPO стало крупнейшим первичным размещением в Японии за последние шесть лет. Токийское метро входит в десятку крупнейших метрополитенов в мире по количеству перевозимых пассажиров — около 6,5 млн человек в день.

Евгений Хвостик