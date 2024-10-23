На Русском экономическом форуме в Челябинске выступит Олег Газманов

В Челябинске на Русском экономическом форуме выступит Олег Газманов. Об этом на пресс-конференции ТАСС 23 октября сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам главы региона, концерт народного артиста России Олега Газманова состоится в завершении второго дня форума, 8 ноября.

Русский экономический форум – 2024 пройдет в Челябинске во второй раз с 7 по 9 ноября. Программа мероприятия включает в себя около 30 панельных дискуссий и три пленарных заседания, в одном из которых примет участие заместитель председателя правительства России Александр Новак. Ожидается, что форум соберет порядка 3 тыс. человек.