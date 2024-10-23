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Коммерсантъ FM
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РКН: с начала СВО количество DDoS-атак ежегодно растет на 70%

Количество компьютерных и DDoS-атак стало увеличиваться после начала военной операции на Украине, заявил глава Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов. По его словам, показатель вырос на 70%.

«По оценкам специалистов, с начала СВО количество компьютерных и DDoS-атак в среднем ежегодно увеличивается на 70%»,— рассказал господин Липов в ходе выступления на форуме «Спектр» (цитата по ТАСС).

МВД сообщало, что за семь месяцев 2024 года было зарегистрировало 577 тыс. IT-преступлений. По версии ведомства, более 90% IT-преступлений совершается через колл-центры на Украине. Зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов говорил, что в июле банк подвергся 13-часовой DDoS-атаке, ответственность за которую он возложил на «IT-армию» Украины.

О борьбе компаний с DDoS-атаками — в материале «Ъ» «Хакеры берут числом».

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