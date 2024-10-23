В Челябинске открыто движение автомобилей возле Теплотехнического института

На пересечении улицы Кирова и проспекта Победы в Челябинске закончено асфальтирование дорожного участка трамвайного узла «Теплотехнический институт». Теперь там открыто движение для автомобилей, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

В настоящий момент продолжается автоматизация стрелочных переводов и их обогрев.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ремонт трамвайного узла «Теплотехнический институт» начался 15 августа. Работы проводит ООО «ЧелябГЭТ». Администрация Челябинска тогда сообщала, что ремонт завершится 22 сентября.