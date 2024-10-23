В школе на Ямале ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета

В Губкинском (Ямало-Ненецкий автономный округ) ученик пронес в местную школу №9 пневматический пистолет и выстрелил в ногу однокласснику. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в окружном департаменте образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Школьники стреляли в туалете школы, пострадавшему была оказана медицинская помощь. Госпитализация ему не потребовалась.

По данным «Ъ-Урал», мощность пистолета составляла до трех джоулей. Металлодетектор на входе на него не сработал. «Мы предполагаем, что рамки металлодетектора не сработали, так как пистолет был пластиковым, и он не относится к оружию. Он свободно продается на маркетплейсах»,— рассказали «Ъ-Урал» в департаменте образования.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас в школе правоохранители проводят проверку. «Мы встретимся с коллегами из муниципалитетов и организуем везде проверки. Во всех школах пройдут профилактические беседы о недопустимости подобного поведения»,— добавили в департаменте.

Мария Шараева