Россия за восемь месяцев нарастила поставки минеральных удобрений в Индию

Экспорт минеральных удобрений из России вырос благодаря поставкам карбамида и хлористого калия, следует из обзора агентства MMI (есть у «Ъ»). В числе главных покупателей карбамида оказалась в том числе Индия.

По информации MMI, за январь—сентябрь отгрузки карбамида из России увеличились на 7% в годовом выражении, до 7,2 млн т, хлористого калия — на 40%, до 6,9 млн т. В январе—августе ключевыми направлениями экспорта карбамида стали США, Индия и Бразилия — на них пришлось 18%, 12% и 11% поставок соответственно.

В обзоре MMI уточняется, что индийский тендер компании NFL, который закончился 23 сентября, перенаправил торговые потоки карбамида в Южную Азию. Эксперты уточняют, что для поставок более 1 млн т были отобраны преимущественно российские и ближневосточные компании.

Подробности — в материале «Ъ» «Карбамидовский загранпаспорт».