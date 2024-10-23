В Стерлитамаке закрыли подпольные игорные заведения

В отношении двух жителей Стерлитамака возбуждены два уголовных дела о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ), сообщают пресс-службы республиканских управлений МВД, СКР и ФСБ. Факт организации и проведения азартных игр с использованием электронного игрового оборудования выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии во взаимодействии с УФСБ по республике в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

По версии следствия, в этом году 30-летний житель Стерлитамака арендовал пять нежилых помещений в Стерлитамаке для организации казино. Для работы в качестве администратора он привлек свою 22-летнюю знакомую.

Часть игровых заведений была оборудована компьютерами со специальным программным обеспечением, позволяющем проводить азартные игры, а в других клубах были классические покер и рулетка, а также игровые автоматы. В клубы допускались только постоянные клиенты либо рекомендованные по предварительной договоренности. Запас игрового оборудования хранился на складе на случай закрытия одного из клубов полицейскими.

В помещениях был организован контрольно-пропускной режим, установлены камеры видеонаблюдения и круглосуточное наружное наблюдение периметра прилегающей территории. С игроков взимали плату наличными и с помощью онлайн-переводов на специальный расчетный счет.

Во время оперативно-розыскных мероприятий изъято более 350 комплектов игрового оборудования, финансовая документация и компьютерная техника.

Майя Иванова