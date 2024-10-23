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Коммерсантъ FM
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Президент ОАЭ прибыл в Казань на саммит БРИКС

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретил в аэропорту Казани президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна. Он примет участие в саммите БРИКС. О прибытии президента ОАЭ сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Саммит БРИКС стартовал накануне, 22 октября, и продлится до 24 октября. В саммите принимают участие генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф и лидеры других стран и международных организаций.

О саммите — в материале «Ъ» «Кто не бриксует, тот не пьет шампанского».

Фотогалерея

Саммит БРИКС

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Reuters

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Алексей Оверчук

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Алексей Оверчук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр финансов РФ Антон Силуанов перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр финансов РФ Антон Силуанов перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замруководителя АП Максим Орешкин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Замруководителя АП Максим Орешкин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре в МВЦ «Казань Экспо»

Журналисты в пресс-центре в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты перед началом встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина

Журналисты перед началом встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент ЮАР Сирил Рамафоса (второй справа) и глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) в аэропорту Казани

Президент ЮАР Сирил Рамафоса (второй справа) и глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) в аэропорту Казани

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Подготовка к саммиту в МВЦ «Казань Экспо»

Подготовка к саммиту в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Заседание шерп и су-шерп стран БРИКС

Заседание шерп и су-шерп стран БРИКС

Фото: Максим Платонов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития Дилма Руссефф (вторая слева)

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития Дилма Руссефф (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Нового банка развития Дилмы Руссефф в рамках саммита

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Нового банка развития Дилмы Руссефф в рамках саммита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выставка «Этнографическая мозаика» в МВЦ «Казань Экспо»

Выставка «Этнографическая мозаика» в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Глава МИД Китая Ван И (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (третий справа)

Глава МИД Китая Ван И (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (третий справа)

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент РФ Владимир Путин

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент РФ Владимир Путин

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (в центре) в аэропорту Казани

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (в центре) в аэропорту Казани

Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда (вторая слева) в аэропорту Казани

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда (вторая слева) в аэропорту Казани

Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент РФ Владимир Путин на неформальном обеде глав делегаций стран БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент РФ Владимир Путин на неформальном обеде глав делегаций стран БРИКС

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и президент РФ Владимир Путин на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и президент РФ Владимир Путин на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Концерт перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Концерт перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Reuters

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Алексей Оверчук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр финансов РФ Антон Силуанов перед встречей президента РФ Владимира Путина с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Замруководителя АП Максим Орешкин и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты перед началом встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент ЮАР Сирил Рамафоса (второй справа) и глава Татарстана Рустам Минниханов (справа) в аэропорту Казани

Фото: Кирилл Зыков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Подготовка к саммиту в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Заседание шерп и су-шерп стран БРИКС

Фото: Максим Платонов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Нового банка развития Дилма Руссефф (вторая слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Нового банка развития Дилмы Руссефф в рамках саммита

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выставка «Этнографическая мозаика» в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Глава МИД Китая Ван И (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (третий справа)

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент РФ Владимир Путин

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (в центре) в аэропорту Казани

Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда (вторая слева) в аэропорту Казани

Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент РФ Владимир Путин на неформальном обеде глав делегаций стран БРИКС

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре) и президент РФ Владимир Путин на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Концерт перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

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