Президент ОАЭ прибыл в Казань на саммит БРИКС

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретил в аэропорту Казани президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна. Он примет участие в саммите БРИКС. О прибытии президента ОАЭ сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Саммит БРИКС стартовал накануне, 22 октября, и продлится до 24 октября. В саммите принимают участие генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф и лидеры других стран и международных организаций.

О саммите — в материале «Ъ» «Кто не бриксует, тот не пьет шампанского».