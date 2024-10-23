Водители более двух суток стоят в пробке на переправе через Лену в Якутии

Автомобилисты уже более двух дней не могут попасть на паром через реку Лену в Якутии. Причиной стала шуга — мелкий и рыхлый лед, который затрудняет движение по воде. Как сообщает телеканал «Звезда», у водителей уже заканчиваются бензин и продукты.

Самый сильный затор образовался неподалеку от поселка Нижний Бестях (расположен в 15 км от Якутска). По данным канала, сейчас работает шесть паромов, но пока пробка только увеличивается. Водители опасаются, что лед скоро встанет, и тогда использовать эту переправу станет невозможно.

Минтранс Якутии вчера, 22 октября, сообщал, что на переправе работает семь паромов, а еще один («Капитан Леонтьев») получил «незначительные техповреждения» и отправлен на ремонт. Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев передает, что на переправе работает только три парома. Утверждается, что последний паром отплыл утром 21 октября, с тех пор судно не возвращалось из-за шуги.