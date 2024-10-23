На Ямале возбудили дело после того, как ученик пришел в школу с пневматикой

В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа вчера, 22 октября, ученик одной из школ пришел на занятия с пневматическим пистолетом. Он выстрелил и попал в ногу одному из детей. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности), сообщило местное управление Следственного комитета России (СКР).

У ребенка, в которого выстрелил подросток, ушиб пальца. СКР даст оценку действиям руководства школы и охранной организации.

Подробности происшествия приводил Telegram-канал Shot. По его данным, стрелять подросток начал в школьном туалете на перемене. Пострадавшему оказали помощь на месте. Стрелявший школьник уже стоял на профилактическом учете, утверждает канал. В окружном департаменте образования каналу сообщили, что оружием пистолет не является, на его пластмассовый корпус не сработали рамки металлодетектора.