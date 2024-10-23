Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ямале возбудили дело после того, как ученик пришел в школу с пневматикой

Ученик открыл стрельбу из пневматики в школе на Ямале

В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа вчера, 22 октября, ученик одной из школ пришел на занятия с пневматическим пистолетом. Он выстрелил и попал в ногу одному из детей. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности), сообщило местное управление Следственного комитета России (СКР).

У ребенка, в которого выстрелил подросток, ушиб пальца. СКР даст оценку действиям руководства школы и охранной организации.

Подробности происшествия приводил Telegram-канал Shot. По его данным, стрелять подросток начал в школьном туалете на перемене. Пострадавшему оказали помощь на месте. Стрелявший школьник уже стоял на профилактическом учете, утверждает канал. В окружном департаменте образования каналу сообщили, что оружием пистолет не является, на его пластмассовый корпус не сработали рамки металлодетектора.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...