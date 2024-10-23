Село в Башкирии с 5,5 тысячами жителей осталось без воды из-за аварии

Из-за аварии на трансформаторной станции село Субханкулово Туймазинского района осталось без водоснабжения. В Субханкулово 5,5 тыс. жителей, в числе которых более 1 тыс. детей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии. Из-за аварии занятия в школах пройдут в сокращенном формате. Организован подвоз воды, созданы ее временные запасы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Информацию об отключении водоснабжения «Ъ-Уфа» подтвердили в отделе ЖКХ районной администрации. Трансформаторную станцию эксплуатирует ООО «УПТК "Водомонтажкомплект"», предприятие сообщило об аварии ранним утром.

Вместо поврежденного трансформатора будет установлен новый, перед запуском системы водоснабжения пройдут испытания, добавили в пресс-службе МЧС. Работы планируется завершить к 13:00.

Идэль Гумеров