Глава Таттинского района Якутии ушел добровольцем на СВО

Глава Таттинского района Якутии Айаал Бурцев отправился добровольцем в зону военной операции на Украине. Обязанности главы района исполняет его первый зам Руслан Захаров, сказал ТАСС заместитель главы района по соцполитике Святослав Сунхалыров.

Айаал Бурцев занял пост в 2023 году, в 2018–2021 годы работал руководителем Губинского округа Якутска. До него добровольцами на военную операцию ушли уже трое глав районов Якутии. Это глава Кобяйского района Иван Левин, Момского района Дмитрий Аммосов и Нижнеколымского района Валерий Сентяков.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».