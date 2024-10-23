Уголовное дело экс-мэра Салавата по превышению полномочий передано в суд

Салаватский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Игоря Миронова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

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По версии следствия, с апреля по октябрь 2020 года господин Миронов, действуя из «личной и корыстной заинтересованности», без проведения конкурса обеспечил заключение с ООО «Автоматизациясистемытехнологии» «заведомо невыгодного» концессионного соглашения, отмечается в сообщении. Компании были переданы во владение и пользование городские электрические сети, находящиеся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Электрические сети».

Кроме того, в обход процедуры согласования сделок по распоряжению муниципальным имуществом он организовал его незаконное изъятие у предприятия и передачу компании.

В результате «фактически незаконно изъята из хозяйственного ведения муниципалитета система электросетевого хозяйства, что существенно ухудшило его финансовое положение, в связи с неполучением прибыли от пользования электросетями, которая была бы направлена на их модернизацию и развитие», подчеркивается в сообщении.

Игорь Миронов возглавил администрацию Салавата в апреле 2020 года. В начале октября этого года депутаты решили прекратить полномочия главы администрации Игоря Миронова в связи с истечением срока контракта. Исполняющим обязанности главы назначен Артур Рундау.

Майя Иванова