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Коммерсантъ FM
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Акции McDonald's падали на 9% после сообщений об отравлениях в США

Стоимость акций американской компании McDonald's на Нью-Йоркской фондовой бирже упала после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о массовом отравлении. Пострадало не меньше 49 человек, один погиб.

Стоимость акций падала на 9%, пишет MarketWatch. К закрытию торговой сессии темпы падения сократились до 5,8%. Цена снизилась на $18,25, до $296,44.

Случаи отравления регистрировались с конца сентября по 11 октября в десяти штатах, включая Канзас, Колорадо, Миссури, Небраску, Висконсин. Все пострадавшие говорили, что употребляли бургер «Quarter Pounder» (в России распространялся как «Роял чизбургер»). В медучреждения госпитализированы десять человек. McDonald's предполагает, что отравления могут быть связаны с луком от одного из поставщиков. Рестораны не будут использовать этот продукт. Кроме того, в районе, где зафиксированы случаи отравления, приостановили распространение всего маринованного лука.

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