Генсек ООН прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казань, где примет участие в саммите БРИКС, сообщается на сайте Государственного совета (парламента) Татарстана.

В международном аэропорту имени Г. Тукая господина Гутерриша встретил председатель регионального парламента Фарид Мухаметшин.

Пресс-служба Кремля 21 октября сообщила, что глава всемирной организации проведет в Казани переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны обсудят работу ООН, эскалацию на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.