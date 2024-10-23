В Судане создали комиссию для определения страны сбитого Ил-76

Суданские Силы быстрого реагирования (RSF, СБР) сформировали комиссию для установления страны, которой принадлежал сбитый Ил-76. Об этом «РИА Новости» сообщил советник командующего СБР Аль-Баша Табик.

«Была сформирована комиссия, чтобы идентифицировать самолет и установить, какому государству он принадлежит и кто был на борту»,— сказал господин Табик агентству.

Грузовой самолет был сбит в Судане силами RSF 21 октября около трех часов ночи по местному времени. Он выполнял рейс над южными регионами страны. Кто находился на борту и кому принадлежал борт — официально неизвестно. СМИ писали, что на борту Ил-76 могли находиться граждане России. В российском посольстве сообщали, что выясняют детали произошедшего. Дипломаты отмечали, что ситуация осложняется тем, что место крушения находится «в охваченном боями Дарфуре» (гражданская война в Судане между властями страны и RSF идет с апреля 2023 года).