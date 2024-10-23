В Москве арестовали иностранца по делу о вступлении в запрещенную группировку

Суд в Москве арестовал иностранца по фамилии Мамаражабов по делу об участии в террористической организации, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда. Он был задержан в одном из московских аэропортов при попытке вылететь в Стамбул, чтобы в дальнейшем попасть в Сирию для вступления в группировку, утверждает следствие.

В материалах дела, которые есть в распоряжении «РИА Новости», говорится, что иностранному гражданину предъявлено обвинение в намерении вступить в одну из запрещенных в России террористических организаций (205.5 УК). Он признал вину.

По версии следствия, обвиняемый — приверженец радикального ислама. На видеохостинге YouTube он просматривал ролики, «содержащие сцены боевых действий с участием международной террористической организации» в Сирии. Для вступления в группировку Мамаражабов связался в мессенджере Telegram с пользователем под псевдонимом Ansor, к которому обратился с просьбой помочь составить маршрут, чтобы впоследствии примкнуть к террористам. Позднее другие участники обсуждения посоветовали обвиняемому купить билет в Стамбул и подготовить деньги для пересечения турецко-сирийской границы.