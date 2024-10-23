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Коммерсантъ FM
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В Приморье из-за непогоды частично обесточено шесть населенных пунктов

Энергетики в Приморском крае устраняют на юге региона аварии на сетях, возникшие из-за ливней и сильного ветра, в результате частично обесточены шесть населенных пунктов. Об этом сообщили в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

«Сейчас энергетики занимаются поиском повреждений на линиях электропередачи 10 кВ в Хасанском районе, электроснабжение частично нарушено в поселках Барабаш, Витязь и селе Безверхово»,— говорится в сообщении ДРСК в Telegram-канале.

В Надеждинском районе энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения сел Раздольное и Тереховка. Частично обесточен также город Фокино, где расположена база Тихоокеанского флота. «Для подключения социально значимых объектов в населенный пункт направлен дизель-генератор»,— сказано в сообщении.

По данным Примгидромета, на Приморский край обрушился циклон. Количество осадков на юго-востоке региона достигло 44 мм, сила ветра на южном побережье достигает 22 м/с. В крае из-за ливней и штормового ветра действует штормовое предупреждение.

Алексей Чернышев, Владивосток

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