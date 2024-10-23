Минобороны подало иски к разработчику снарядов на общую сумму 29 млн рублей

Минобороны подало три иска к АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт им. В. В. Бахирева» (НИМИ), следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. ТАСС со ссылкой на суд сообщает, что общая сумма исковых требований составляет 29 млн 330 тыс. руб. С чем связаны иски, неизвестно. НИМИ им. В. В. Бахирева занимается разработкой снарядов и артиллерии для нужд российской армии.

Согласно картотеке суда, иски были поданы 1,2 и 3 октября. Суть исковых требований и сумма в карточках не раскрываются. Заседания по искам назначены на 15, 18 и 28 ноября.

Источник ТАСС, знакомый с материалами дела, утверждает, что часть исков связана с неудовлетворительным, по мнению Минобороны, проведением работ по модернизации вооружений, поставляемых российской армии.

НИМИ им. В. В. Бахирева занимается производством боеприпасов для полевой, танковой и морской артиллерии с 1932 года. Сейчас институт разрабатывает боеприпасы, артиллерийское и ракетное оружие для российской армии.