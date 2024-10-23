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Коммерсантъ FM
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Фигуранту дела о хищении при реставрации Соловецкого монастыря продлили арест

Суд в Москве продлил арест предпринимателю Сергею Волкову — фигуранту дела о хищении при реставрации Соловецкого монастыря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документы суда. Он пробудет в СИЗО до 17 января 2025 года. В июле 2024 года «Ъ» писал, что в рамках расследования дела предприниматель был выдан из Камбоджи. Четыре основных фигуранта дела получили сроки от двух до четырех лет лишения свободы.

В материале «РИА Новости» не указывается суд, продливший арест. В документах говорится, что следствию нужно провести две дополнительные судебные экспертизы, чтобы предъявить Сергею Волкову обвинение в окончательной редакции. Следствие по делу продлили до февраля 2025 года.

В 2023 году по этому делу были осуждены четыре человека — бывшие начальники департамента государственной охраны культурного наследия ведомства Владимир Цветнов и его заместитель Павел Мосолов, а также бизнесмены Сергей Семиков и Татьяна Магдеева. Они получили сроки от двух до четырех лет, которые к тому моменту уже успели отбыть в СИЗО. По версии следствия, в 2011–2016-х годах они похитили 20 млн руб., предназначенных для восстановления Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.

В июле 2024 года «Ъ» сообщил, что в деле появился новый фигурант — предприниматель Сергей Волков. В мае его выдали из Камбоджи. С 2011 по 2016 год он также был гендиректором одной из фирм-подрядчиков, которую чиновники Минкульта задействовали в хищении бюджетных денег.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «За Соловки наступает расплата».

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