Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При обстреле белгородского села ранена мирная жительница

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки на жилой дом в селе Бехлевка вечером 22 октября пострадала мирная жительница. В селе Ясные Зори повреждения получил частный дом, в Шебекино — многоэтажка.

Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями затылка и правого бедра доставили в областную клиническую больницу.

Утром 22 октября губернатор сообщал, что мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль на участке дороги Черемошное—Октябрьский. Позднее господин Гладков написал об обстреле сел Новая Таволжанка и Тишанка, а также об атаке на Шебекино. Пострадавших не было. За минувшие сутки при обстрелах региона ранения получили девять человек.

Фотогалерея

Основные события СВО за октябрь 2024 года

Предыдущая фотография
СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб. &lt;br>На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР)

СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб.
На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине &lt;br>На фото: танки M1A1 Abrams

Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине
На фото: танки M1A1 Abrams

Фото: Christian Carrillo / DVIDS

15 октября восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

15 октября восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов &lt;br>На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске

С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов
На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила 14 октября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой

После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила 14 октября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли &lt;br>На фото: последствия обстрела города Шебекино

12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли
На фото: последствия обстрела города Шебекино

Фото: @vvgladkov

11 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии

11 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

12 октября правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара

12 октября правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара

Фото: Правительство ЛНР

11 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ

11 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте по сле атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового

Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте по сле атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового

Фото: @muratkumpilov

Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон» &lt;br>На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне

Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон»
На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Annabelle Gordon

Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб. &lt;br>На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту

Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб.
На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту

Фото: Коммерсантъ / Евгений Березкин  /  купить фото

Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы

Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ 7 октября. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды

Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ 7 октября. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды

Фото: France 24

6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

Фото: Министерство обороны РФ

5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

Фото: Грозный-информ

3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

Фото: РИА Новости

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны&lt;br> На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны
На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Фото: @vvgladkov

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 20

СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб.
На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине
На фото: танки M1A1 Abrams

Фото: Christian Carrillo / DVIDS

15 октября восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов
На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила 14 октября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли
На фото: последствия обстрела города Шебекино

Фото: @vvgladkov

11 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

12 октября правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара

Фото: Правительство ЛНР

11 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте по сле атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового

Фото: @muratkumpilov

Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон»
На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Annabelle Gordon

Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб.
На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту

Фото: Коммерсантъ / Евгений Березкин  /  купить фото

Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ 7 октября. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды

Фото: France 24

6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

Фото: Министерство обороны РФ

5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

Фото: Грозный-информ

3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

Фото: РИА Новости

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны
На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Фото: @vvgladkov

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...