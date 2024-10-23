При обстреле белгородского села ранена мирная жительница

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки на жилой дом в селе Бехлевка вечером 22 октября пострадала мирная жительница. В селе Ясные Зори повреждения получил частный дом, в Шебекино — многоэтажка.

Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями затылка и правого бедра доставили в областную клиническую больницу.

Утром 22 октября губернатор сообщал, что мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль на участке дороги Черемошное—Октябрьский. Позднее господин Гладков написал об обстреле сел Новая Таволжанка и Тишанка, а также об атаке на Шебекино. Пострадавших не было. За минувшие сутки при обстрелах региона ранения получили девять человек.