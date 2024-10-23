Разведка Швейцарии: США и Европе стало сложнее помогать Украине

Оказание военной помощи Украине со стороны США и стран Европы все чаще сталкивается с трудностями. Об этом говорится в докладе разведывательной службы Швейцарии (SRC), опубликованном на официальном сайте ведомства.

Швейцарское разведсообщество считает, что наряду с этим военный потенциал России в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться. «Таким образом, сейчас время играет в пользу России»,— отметили авторы доклада.

Из прогнозов SRC следует, что после выборов президента США политика Вашингтона в области безопасности может значительно измениться. За этим может последовать снижение помощи Киеву Вашингтоном и общее ослабление НАТО.

В швейцарской разведке не исключили вероятности, что европейские страны—участницы Североатлантического альянса не смогут восполнить сокращение американского потенциала в следующие пять—десять лет. Авторы доклада также выразили сомнение, что тенденция к военному переоснащению стран Европы сохранится в долгосрочной перспективе, поэтому континент по-прежнему останется зависимым от США.