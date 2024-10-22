В Сочи более 100 улиц останутся без света

В среду, 23 октября, в Сочи ограничат подачу электроэнергии для 110 улиц. Временные неудобства связаны с плановыми ремонтными работами. Специалисты будут устанавливать приборы цифрового учета. Электроэнергии не будет с 7:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

До вечера света не будет на улицах Старошкольная, Подольская, Восход, Владимировская, Черновицкая, Гомельская, Павлика Морозова, Ульянова, Аэровокзальный, Кишиневская, 26 Бакинских комиссаров. С временными неудобствами столкнулся жители улиц Светогорская, Шиловская, Пятигорская, Транспортная, Виноградная, Целинная, Кипарисовая, Прозрачная.

В среду света не будет в переулках Аэровокзальный, Вишневый, Юртовский, Амбулаторный, Вертолетный, Строительный, Грузинский, Трунова. До 19:00 подачу электроэнергии ограничат для поселков Харциз первый, Харциз второй, Шаумяновка, Дагомыс, Лоо.

В среду электроэнергии не будет в селах Бжид, Шепси, Агой, Анастасиевка, Солохаул, Отрадное. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик