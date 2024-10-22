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На реализацию четырех национальных проектов в Сочи выделят 3,8 млрд рублей

Во вторник, 22 октября, в Краснодаре прошло заседание под руководством главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева. На нем объявили о выделении 3,8 млрд руб. на реализацию четырех национальных проектов в Сочи, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Эти средства направят на развитие инфраструктуры курорта. В частности, жители и гости курорта могут заметить улучшения в дорожном покрытии, транспортной доступности, а также обновлении учреждений культуры и образования.

Также местные жители до конца года смогут переезжать из аварийного жилья в отстроенные социальные дома. Два объекта уже готовы.

Для семей с детьми продолжится строительство новых школ на улицах Калараша-Малышева и Апшеронской при поддержке федерального и краевого бюджетов. Мэр Сочи подчеркнул важность контроля за выполнением графика реализации нацпроектов и выразил благодарность за поддержку со стороны региональных властей.

Мария Удовик

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