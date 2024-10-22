Журналисты из Китая сделают материалы о закрытии «Макдоналдса» в Казани

Журналисты из Китая, аккредитованные на саммит БРИКС, планируют написать материалы не только о международном событии, но и жизни в России, и в Казани в частности.

Журналистка Ли Циньвэй из китайской интернет-компании Sina International рассказала корреспонденту «Ъ Волга-Урал», что она планирует в ближайшее время написать два материала, и они не будут связаны с проведением саммита.

Журналистка планирует написать о закрытии сети быстрого питания «Макдоналдс» в России и дальнейшем открытии «Вкусно и точка», а также о китайских автомобилях, встречающихся на улицах Казани.

Журналистка ожидает, что в рамках саммита лидеры государств рассмотрят политические и экономические вопросы.

Корреспондент радио- и телевизионной станции Шанхая Shanghai Media Group Чжан Цзяин рассказала, что первый материал, который их делегация планирует выпустить — это также комментарии журналистов из других стран.

Их коллеги из Венесуэлы, Эфиопии и Египта отметили, что первый день саммита БРИКС в «Казань Экспо» оказался не столь насыщенным на новости, поэтому представители зарубежных СМИ выделили этот день на знакомство с коллегами и репортажи из пресс-центра в МВЦ «Казань-Экспо».

Журналисты, представляющие японские телеканалы, лишь кратко отметили, что ожидают от саммита решения политических и экономических вопросов и новостей в рамках договоренностей и не планируют проводить интервью с другими журналистами.

Влас Северин