Генпрокурор Украины уволился из-за скандала со справками об инвалидности

Генпрокурор Украины Андрей Костин решил уйти в отставку. В качестве причины увольнения он назвал скандал с фальшивыми инвалидностями, которые оформляли чиновникам. Украинские СМИ ранее сообщали, что в Хмельницкой области почти 50 прокуроров незаконно получили статус инвалидов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Evgeniy Maloletka / AP Андрей Костин

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Как говорится в заявлении господина Костина, опубликованном в Telegram-канале украинской генпрокуратуры, президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел заседание СНБО по ситуации с фальшивыми справками. «Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины»,— отметил Андрей Костин.

Украинские СМИ сообщали, что почти у всех сотрудников прокуратуры Хмельницкой области есть статус инвалидов. Позднее глава регионального ведомства Алексей Олейник заявил, что это касается 48 сотрудников из 225. Издание «Страна.ua» сообщало, что большинство решений об инвалидности подписывала главный врач региональной медико-социальной экспертной комиссии Татьяна Крупа. Она сейчас проходит подозреваемой по делу о коррупции. Господин Олейник связь с главврачом отрицает.