Объем экспортных грузоперевозок на СвЖД с начала года вырос на 4,8%

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в период с января по сентябрь 2024 года в направлении приграничных и припортовых станций отправили 22,2 млн тонн грузов. Как сообщили в пресс-службе магистрали, доля экспорта в общей погрузке СвЖД превысила 21%.

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В частности, за границу в этот период отправляли:

химические и минеральные удобрения — 45,6%

нефть и нефтепродукты — 27,3%

грузы в контейнерах — 9,9%

черные металлы — 6,3%

кокс — 3,3%.

По данным магистрали, основным направлением экспорта остался Китай и страны Юго-Восточной Азии. В настоящее время перевозки осуществляются через сухопутные погранпереходы в России (Забайкальск, Наушки, Гродеково) и Казахстане (Достык, Алтынколь), а также через дальневосточные припортовые станции: Владивосток, Находка, Мыс Астафьева и другие.

Отмечается рост интереса предприятий к международному транспортному коридору «Север — Юг». Сейчас действуют три основных маршрута: западный (через Азербайджан), транскаспийский (по Каспийскому морю) и восточный (через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан). В январе — сентябре 2024 года выросли экспортные отправки со Свердловской магистрали через пограничные и припортовые станции Самур, Порт Оля, Трусово: в Грузию в два раза (к январю – сентябрю 2023 года), в Иран — в 1,6 раза, в Турцию — в три раза.

Полина Хабарова