Моор: 10% владельцев жилья в Тюмени не согласны с оценкой недвижимости при КРТ

В Тюмени 10% собственников жилья не согласны с оценкой его стоимости в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) и решают вопрос в судебном порядке, рассказал во время прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона призвал муниципальные власти и застройщиков проводить встречи с собственниками жилья и решать вопросы в индивидуальном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы с администрацией Тюмени и всеми застройщиками проговаривали, что могут быть индивидуальные ситуации, особенно касающиеся социально незащищенных категорий, особенно многодетных»,— отметил господин Моор.

Губернатор добавил, в 40% случаев договор о выкупе имущества между застройщиком и собственником недвижимости заключается до проведения официальной оценки.

Ранее в региональном правительстве сообщили, что в рамках КРТ в Тюмени переселили 1,4 тыс. жителей аварийных домов. С использованием механизма КРТ в регионе реализуется 27 проектов на территории площадью более 397 га. По данным Александра Моора, в регионе за три года в программу КРТ включили 138 многоквартирных аварийных домов.

Василий Алексеев