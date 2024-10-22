Владимир Путин сообщил о росте товарооборота России и КНР на 4,5%

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином сообщил, что рост товарооборота между странами вырос на 4,5 % за первые 8 месяцев 2024 года.

«Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического роста, экономического взаимодействия»,— отметил Владимир Путин.

Встреча глав государств прошла в зале для переговоров в Губернаторском дворце Казанского кремля. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов также принял участие во встрече.

Сегодня Владимир Путин также сообщил, что товарооборот между Россией и Южноафриканской Республикой увеличился на 3% за первые восемь месяцев 2024 года.

Влас Северин