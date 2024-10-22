В Италии умер российский телеведущий Андрей Егоршев

В возрасте 59 лет умер российский журналист Андрей Егоршев. Он работал на телеканалах НТВ, ТВЦ и «Первом канале».

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Фото: @andrey.egorshev.5 Андрей Егоршев

Фото: @andrey.egorshev.5

Андрей Егоршев умер в итальянском городе Ламеция-Терме 19 октября, однако известно об этом стало только сегодня. Прощание с журналистом прошло 21 октября. «Пока, Андрюша. Пока, любимый! Мне будет очень тебя не хватать. Невозможно поверить»,— написала его жена Мария в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

С 1992 по 1999 год Андрей Егоршев вел программу «Пресс-экспресс». Он также работал на радиостанциях «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». Последние несколько лет жил в Италии.