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«Красивые» номера обошлись дорого

Красноярских гаишников обвиняют во взятках

В Красноярске в рамках двух уголовных дел задержаны трое сотрудников ГИБДД и четверо местных жителей по обвинению в получении взяток и посредничестве в этом. В первом случае речь идет только о выдаче «красивых» номеров, во втором — еще и о регистрации автомобилей, техническое состояние которых не соответствовало требованиям безопасности.

Фото: ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Фото: ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Второе управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело в отношении начальника отдела УГИБДД краевого ГУ МВД России и двух жителей Красноярска. Их подозревают в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), даче взятки должностному лицу через посредника (ч. 4 ст. 291 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Как рассказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель управления СКР Юлия Арбузова, в период с февраля по октябрь 2024 года начальник отдела оперативного управления и подготовки информации УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю и неустановленные лица получили от местного жителя взятку в размере 170 тыс. руб. за получение госномера с цифрами 001 для ВАЗ-2109 1995 года выпуска. Также, по данным следствия, подозреваемые выдали еще четыре «красивых» госномера — с цифрами 001, 004, 007, 080.

Между тем следственный отдел по Кировскому району края возбудил уголовное дело в отношении начальника и старшего инспектора отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Красноярское», а также двух жителей краевого центра. Их подозревают в получении взяток в значительном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Основанием стали материалы, предоставленные следствию УФСБ России по Красноярскому краю и оперативно-разыскной частью собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По версии следствия, в период с марта по октябрь 2024 года двое жителей Красноярска «подыскивали лиц, заинтересованных в совершении регистрационных действий с транспортными средствами, конструкция которых не соответствовала требованиям безопасности», а также желающих получить автомобильные госномера «с конкретными буквенно-цифровыми обозначениями». Постановку машин на учет и выдачу «красивых» номеров обеспечивали коррумпированные сотрудники полиции.

Всего подозреваемые оказали содействие в госрегистрации четырех автомобилей — Toyota Sprinter, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 200 и Nissan Atlas.

Общая сумма взяток составила не менее 150 тыс. руб.

Все четверо фигурантов задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

«В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, в том числе направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности подозреваемых»,— сообщили в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. В оперативных мероприятиях участвует региональное УФСБ России.

Михаил Кичанов, Новосибирск

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